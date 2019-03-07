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الخميس 07/مارس/2019 - 09:03 م

استقرار الحالة الصحية للفنان خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
أ ش أ
dostor.org/2544475

شهدت الحالة الصحية للفنان خالد سليم استقرارا نسبيا مساء اليوم الخميس، وذلك عقب قيامه بإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية بأحد المستشفيات الخاصة.

وقرر الأطباء حجز خالد سليم بالمستشفى لحين الاطمئنان على صحته واستقرار حالته بشكل تام فيما ناشد سليم جمهوره بالدعاء له، حيث تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة صباح اليوم.

كان سليم قد تعرض منذ أربعة أشهر ماضية لوعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى، وقد عرض لخالد سليم مؤخرا مسلسل "أبو الشك" من بطولته إلى جانب لقاء الخميسي، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبري، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة وحنان سليمان وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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