تفاصيل التعديلات المقترحة بشأن عقوبات الموظفين متعاطي المخدرات

كشف مصدر حكومي، أن وزارة التخطيط بصدد تشكيل لجنة مصغره مشتركة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة مقترحات تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بتغليظ العقوبات ضد أيًا من موظفي الدولة يثبت تعاطيه المواد المخدرة، لاسيما الجهات الحكومية ذات التعامل المباشر مع الجمهور، بما فيها غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.



وأوضح "المصدر"- في تصريح لـ"الدستور"- أن الصيغة الحالية للمادة 182 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية جعلت عقوبة إنهاء خدمة الموظف قاصرة على من يثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات من قبل المجلس الطبي، لكنها لم تتطرق إلى الدرجات المختلفة من تعاطي المخدرات والتي قد لا تصل إلى حد الإدمان.



ولفت إلى أن تغليظ العقوبة في هذه الحالة سيشمل التعاطي لأول مرة والتعاطي لثاني مرة والدرجات المتقدمة من التعاطي، على أن تعرض تلك التعديلات على مجلس الخدمة المدنية ثم مجلس النواب ليتم اعتمادها نهائيًا من جانب رئيس مجلس الوزراء لبدء تفعيلها.



وأشار إلى أن التعديلات المقترحة ستشمل الدرجات المتفاوته من تعاطي المخدرات بالنسبة للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، مع إمكانية الجمع بين الجزاءات المالية إلى جانب إنهاء الخدمه، مضيفًا أن سيندرج ضمن تلك الحالات أيضًا من ثيبت بعد توقيع الكشف الطبي عليه من قبل المجلس الطبي المختص إصابته بأحد الأمراض المزمنة التي تؤثرعلى لياقته الصحية، بما في ذلك أمراض السكري من الدرجة الأولى، خاصة إذا كانت مهام عمله قد تتأثر بمضاعفات المرض.



وأكد المصدر أن هناك حملات دورية يجريها جهاز التنظيم والإدارة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي لإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة على عينة عشوائية من موظفي الجهات الحكومية وتحديدًا الجماهيرية منها، مشيرًا إلى أنه طبقًا للإحصاءات المعلنة من جانب الجهات المختصة فإن النسبة لا تتعدي 8% فقط ممن خضعوا لتلك الفحوصات الطبية.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء الماضي، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.











