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الخميس 07/مارس/2019 - 08:42 م

"قومى المرأة" فى بنى سويف يطلق مبادرة طعم البيوت

قومى المرأة فى بنى
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2544468

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم الخميس، مبادرة طعم البيوت بمركز ناصر شمال المحافظة وذلك لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا وتدريب السيدات الريفيات على الصناعات الغذائية بالتعاون بين مديرية الزراعة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بمركز شباب بندر ناصر وبحضور نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، ليلى أبو عقل مقرر مناوب فرع المجلس محمد بكرى رئيس مركز ومدينة ناصر، أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة، لمياء العربي عضو الفرع، محمد جمال محامي مكتب الشكاوي، سعد عبد المولى مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار وعدد من القيادات الطبيعية والتنفيذين بمركز ناصر  ٢٣٥ سيدة ومدرسة محو الأمية.

وتناول اللقاء فتح المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف ١٠ فصول لمحو أمية السيدات بالقرى وذلك بالتنسيق مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وسيتم تدريب الدارسات بالفصول على كيفية عمل الصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية الزراعة والتدريب علي بعض الحرف كصناعة الإكسسوار والجلود من خلال مديريات مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ورفع وعي السيدات الملتحقات بالفصول بجميع قضايا المرأة.

"قومى المرأة" فى بنى سويف يطلق مبادرة طعم البيوت
"قومى المرأة" فى بنى سويف يطلق مبادرة طعم البيوت
"قومى المرأة" فى بنى سويف يطلق مبادرة طعم البيوت
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