المعارضة الجزائرية ترفض التدخل الأجنبي في أزمة الانتخابات

أكدت قوى المعارضة الجزائرية الرئيسية في البلاد، عن رفضها لأي تدخل أجنبي في الأزمة الحالية التي تمر بها اعتراضا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.



وأوضحت المعارضة الجزائرية في بيان ختامي بعد انتهاء اجتماعها مساء اليوم الخميس، أن "إجراء الانتخابات في الظروف الحالية خطر على البلاد"، وذلك وفق قناة "العربية".



وثمنت المعارضة الجزائرية استمرار الحراك الشعبي السلمي للشعب اعتراضا على ترشح بوتفليقة لولاية جديدة.



وأدان البيان الختامي تعنت السلطة السياسية وتجاهلها لمطالب الشعب، مؤكدة أن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية يمثل خطرًا على استقرار البلاد.

