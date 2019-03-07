مباحثات بين وزير خارجية العراق ونظيره الإيراني قبيل زيارة روحاني لبغداد

بحث وزير الخارجيّة العراقي، محمد علي الحكيم اليوم الخميس، مع نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وكذلك ترتيبات زيارة الرئيس حسن روحاني المرتقبة إلى بغداد.



وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن الحكيم تلقى اتصالًا هاتفيّا مساء اليوم من ظريف تناول لبحث مسار العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وأهمّية الدفع قُدُما بالتعاون القائم بين البلدين، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.



وتطرق الجانبان إلى زيارة الرئيس الإيرانيّ إلى بغداد في 11 مارس الجاري، في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين.



