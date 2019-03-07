مفاجئة.. "البيتزا" وجبه صحية للفطار

تعد "البيتزا" من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، الأمر الذي قد يدفع البعض لتناولها صباحًا ومساءً.



ووفقًا لموقع "الإندبندتت" البريطاني، فقد أكد خبراء التغذية، أن تناول البيتزا صباحا يعد مغذي وصحي أكثر من تناول الحبوب المخصصة للفطار.



وتقول خبيرة التغذية "شيلسي عامر" لموقع الإندبندنت البريطاني: "قد تتفاجأ أن شريحة من البيتزا بها نفس السعرات الحرارية في الكورن فليكس باللبن.



وأوضحت "شيلسي"، أن قطعة البيتزا تحتوي على كمية كبيرة من البروتين مما يجعلك طوال النهار لا تشعر بالجوع بالإضافة إلى ذلك، أنها تحتوي على المزيد من الدهون والسكريات التي يحتاجها الجسم.



وقالت: "في حين أن البيتزا الحقيقية يمكن أن تكون وجبة متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والدهون الأساسية، لكن هذا لا يعني أنه هي الأفضل للإفطار.



وأشارت إلى أن وضع علامات على بعض الوجبات التي تشير إلى عدد السعرات الحرارية للوجبة قد يكون غير مفيد في بعض الأحيان، وما ينبغي أن نركز عليه حقا هو المحتوى الغذائي لخياراتنا الغذائية، بدلا من عدد السعرات الحرارية.



