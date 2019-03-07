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مصر
الخميس 07/مارس/2019 - 08:07 م

مدارس النيل المصرية تشارك في مسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات

مدارس النيل المصرية
أ ش أ
dostor.org/2544440

أعلن الدكتور حسن فارس رئيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، عن مشاركة طلاب مدارس النيل في مسابقة الكانجارو الدولية في الرياضيات لأول مرة في مصر، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان عام 2019 هو عام التعليم.

وتُعد مسابقة الكانجارو، أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، والتي تعقد في منتصف شهر مارس من كل عام، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وأضاف فارس، أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيزها لما لها من تأثير كبير على تفضيل الطلاب للتخصصات العلمية على الأدبية في الدراسة بالإضافة إلى تمكين الطلاب من اجتياز الاختبارات الدولية في الرياضيات مثل TIMSS وغيرها من المنافسات الدولية في مجال الرياضيات.

من جانبها؛ قال الدكتورة شيرين حمدي، مستشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدارس النيل، إن المسابقة تتميز بتوافقها مع اتجاهات الوزارة خاصة في التطوير والتقويم القائم على الفهم وتنمية الخيال والبعد عن التلقين، حيث تتكون المسابقة من 6 منافسات، المنافسة الأولى للطلاب من الصف الأول والثاني الابتدائي، والثانية للطلاب من الصف الثالث والرابع الابتدائي، والثالثة للطلاب من الصف الخامس والسادس الابتدائي والرابعة لطلاب الصف الأول والثاني الاعدادي والخامسة لطلاب الصف الثالث الاعدادي والأول الثانوي والمنافسة السادسة لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي.

وأشارت الدكتورة شيرين حمدي، إلى أن المسابقة تتكون من مجموعة من أسئلة منها الاختيار من المتعدد تتراوح ما بين 24 إلى 30 سؤالا متدرجة في درجات الصعوبة وكل سؤال يحتوي على خمس اختيارات إجابة صحيحة والباقي خطأ.

وقالت أماني الفار، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية،:"إننا نجحنا في إقامة تعاون مع شركة إديوميتر مصرEgypt EduMeter، المسئول الحصري عن مسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات في مصر، وذلك بهدف تحقيق التنافسية العالمية لأبنائنا الطلاب وتعزيز مكانتهم ضمن الدول العالمية المتقدمة".

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، أن الأدوات المصرح بها في هذه المسابقات بالنسبة للطلاب هي الورقة والقلم فقط حيث يستلم كل طالب كتيّب المسابقة ونموذج لكتابة استجابة الطلاب عليه ليتمكن القائمين على المسابقة من تصحيح إجابات الطلاب بطريقة إلكترونية ورصد متوسطات الدرجات على مستويات المدارس والإدارات والمحافظات وكذلك على مستوى الجمهورية، ويتاح للطالب الدخول على موقع المسابقة للاطلاع على الدرجة التي حصل عليها وقت إعلان النتائج، ومقارنتها بالمتوسط الحسابي لنفس الفئة.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية (فرع دمياط، أسيوط، السادات، الأقصر، أسوان، الشروق، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين)، عقدت اجتماعا بالتعاون مع شركة اديوميتر مصرEgypt EduMeter، تعريفي لمعلمي الرياضيات بمدارس النيل وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لشرح ماهية المسابقة وكيفية الاشتراك والقواعد الحاكمة للمنافسة بالإضافة إلى طرح مجموعة من نماذج الأسئلة السابقة للمنافسة للتأكد من الميزة التنافسية التي تقدمها المسابقة.

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