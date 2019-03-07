باكستان: لا ينبغي اعتبار جهودنا لإحلال السلام ضعفًا

أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل، أن الحوار يعد الخيار الأفضل لحل كافة القضايا العالقة بين باكستان والهند، موضحا أن جهود البلاد لإحلال السلام لا ينبغي اعتبارها ضعفا.



ولفت فيصل، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس في إسلام آباد، عن استعداد باكستان لإجراء الحوار مع الهند حول كافة القضايا العالقة، بما فيها قضية كشمير إلى أن باكستان ستقوم برد مناسب حال شن أي هجوم عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



وفي معرض رده على سؤال حول مقاطعة وزير الخارجية الباكستاني لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في أبوظبي، قال المتحدث إنه لا يمكن لباكستان قبول مشاركة الهند في الحدث، باعتبار ذلك انتهاكا للقرارات المتعددة للمنظمة.