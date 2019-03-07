رئيس النواب العراقي يشدد على تعزيز الجهد الاستخباري للقضاء على "داعش"

شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري في المناطق المحررة، للانتهاء من الجيوب التي ينطلق منها تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقدم الحلبوسي - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية تعازيه في استشهاد مجموعة من مقاتلي الحشد الشعبي، إثر عملية إرهابية نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي.



ودعا رئيس مجلس النواب العراقي القوات الأمنية إلى ضرورة تشخيص الخلل، ومعالجة الخروقات الأخيرة في عدد من المناطق.