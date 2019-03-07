"مستقبل وطن" بقنا يطلق دورة تدريبية للمرأة للتوعية بممارسة حقوقها السياسية

أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، فعاليات الدورة التدريبية الأولى للمرأة القنائية للتوعية بأهمية ممارسة حقوقها السياسية، وذلك ضمن فعاليات الحملة التي أطلقها الحزب على مستوى الجمهورية تحت شعار (إنزل.. شارك.. قول رأيك).



وقالت عضو مجلس النواب أمينة المرأة بالمحافظة سحر صدقي، في تصريح اليوم الخميس إن الدورة التدريبية الأولى بمحافظة قنا تستهدف الفتيات والسيدات والمرأة المعيلة وطالبات الجامعات والمعاهد العليا بالمحافظة وتركز على محاور عدة أهمها التعريف بالحقوق السياسية للمرأة المصرية وأهمية ممارسة تلك الحقوق سواء بالترشح أو الإدلاء بأصواتهن في كافة الاستحقاقات الانتخابية.