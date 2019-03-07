ألمانيا: الدبلوماسيون الأجانب منعوا اعتقال جوايدو في المطار

أكد وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الخميس، أن وجود الدبلوماسيين الأجانب في مطار كاراكاس في وقت سابق من الأسبوع الجاري حال دون اعتقال زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد.



وأوضح ماس أنه طلب من السفير الألماني دانييل كريينر الانضمام إلى مبعوثين آخرين في المطار يوم الاثنين، إذ كانت هناك "معلومات وجود مخططات لإعتقال جوايدو فى المطار، وأعتقد أن وجود عدد من السفراء ساعد في منع هذا الاعتقال"، بحسب ما نقلته صحيفة الأونيبيرسيال الفنزويلية.



أعلنت حكومة نيكولاس مادورو أنها كانت تعطي كريينر 48 لمغادرة البلاد، وهو إجراء يعتبر ردا على دعم ألمانيا للريس المؤقت الفنزويلي المزعوم المعترف به من قبل أكثر من 50 حكومة من حكومات العالم.



وقال ماس إن "قرار الحكومة الفنزويلية لطرد السفير كرينيير، لكونه شخصا غير مرغوب فيه، هو قطعا ليس مفهومة أو مقبولة بالنسبة لنا. "



وأضاف أن ألمانيا ستواصل الاعتراف بجوايدو باعتباره الرئيس المؤقت لفنزويلا وستدعمه في إجراء الانتخابات الحة لاستعادة الديمقراطية للشعب الفنزويلي.



كان قد وصل جوايدو إلى مطار كاراكاس وسط حضور دبلوماسي وإعلامي واسع في تحد لقرار الرئيس نيكولاس مادورو، بعدما أعلنت محكمة القضاء العليا الفنزويلية أمر قضائي باعتقاله لحظة وصوله إلى البلاد.