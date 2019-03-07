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مصر
الخميس 07/مارس/2019 - 07:56 م

يوم ثقافى حول ترشيد استهلاك المياه لطلاب القناطر الخيرية

يوم ثقافى حول ترشيد
وائل القمحاوى
dostor.org/2544427

شاركت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارة المركزية للإعلام المائي والإدارة العامة لري القناطر، والإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، ومكتبة الهلال الأحمر بالقناطر، في فعاليات اليوم الثقافي الفني الذي نظمته الإدارة المركزية للإعلام المائى، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية التابعة لوزارة الرى وذلك بمشاركة 5 مدارس حكومية وخاصة حضرها مايقرب من 300 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

تضمنت فعاليات اليوم الثقافى عدد من الأنشطة الفنية للطلبة مابين عروض فنية وغنائية والقاء للشعر، كما تم خلال الندوة التعريف بأهمية نهر النيل وكيفية الحفاظ عليه من الهدر والتلوث إلى جانب التعريف ببصمة مصر المائية والتحديات التى تواجه قطاع المياه بمصر، بعدد من السلوكيات السلبية تجاه المياه وطرق مواجهة تلك السلوكيات من أجل حمايتها من الهدر والتلوث.

كما تم خلال الندوة استعراض أهم المشاريع المائية التى تقوم الوزارة بتنفيذها من أجل الحفاظ على كل قطرة مياه وخطة الوزارة المعروفة بالـ 4 تاءات للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها وهى تنقية المياه وترشيد استخدامها وتنميتها إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة من خلال سن التشريعات والقوانين التى تواجه تلوث المجارى المائية والتوعية المائية بأهمية الحفاظ على المياه، وتوزيع هدايا عينية تدعم فكر الحفاظ على المياه.

يوم ثقافى حول ترشيد استهلاك المياه لطلاب القناطر الخيرية
يوم ثقافى حول ترشيد استهلاك المياه لطلاب القناطر الخيرية
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