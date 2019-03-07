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عالم
الخميس 07/مارس/2019 - 07:54 م

ألمانيا تشدد من إجراءات استيراد معدات شبكات الاتصالات من الشركات الأجنبية

ألمانيا تشدد من إجراءات
أ ش أ
dostor.org/2544424

شددت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، من الإجراءات الحاكمة لاستيراد معدات شبكات الاتصالات من الموردين الأجانب بما في ذلك شركة هواوي الصينية قائلة إن ذلك ينبغي أن يطبق على الجميع.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن وكالة الشبكات الفيدرالية الألمانية قولها إن المعدات ذات الأهمية الكبيرة والحساسة ينبغي استعمالها في البلاد بعد الفحص الدقيق من قِبل هيئة رقابة الأمن السيبراني الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن "المكونات الرئيسية والحساسة يمكن شراؤها فقط من المصنعين والموردين الموثوق بهم".

يأتي هذا الإعلان الألماني بعد أشهر من الجدال حول حجم التعاون الألماني مع الولايات المتحدة والحلفاء في حظر توريد معدات الشركة الصينية، هواوي، خاصة شبكات اتصالات الجيل الخامس وذلك لأسباب ترجع إلى طبيعة علاقات الشركة بالحكومة الصينية.

بشار إلى أن شركة هواوي الصينية قد أعلنت أنها رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء منتجاتها وخدماتها لتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضد اتهام واشنطن لها بالتجسس.

وقال جوو بينج، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، في بيان صدر مؤخرا إن "الكونجرس الأمريكي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرر القيود التي فرضها على منتجات هواوي".

ومنعت الإدارة الأمريكية مجموعة هواوي الرائدة في تكنولوجيا 5 جي من المشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة، محذرة من مخاطر ذلك على أمنها القومي.

وتحض واشنطن حلفاءها الغربيين على مقاطعة المجموعة الصينية في الوقت الذي تستعد دول عدة لتركيب مكونات تكنولوجيا الجيل الخامس الجديدة.
وتوفر هذه الخدمة سرعة أكبر في الاتصال وقدرات أكبر للشركات وإمكانية توفير خدمات جديدة مستقبليا.

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