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مصر
الخميس 07/مارس/2019 - 07:53 م

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج أحد دعائم الأمن القومي

وزيرة الهجرة: المصريون
أ ش أ
dostor.org/2544423

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن المصريين في الخارج هم أحد الدعائم الأساسية للأمن القومي المصري، وأن الدولة حريصة على فتح قنوات التواصل معهم للاستماع إلى مشاكلهم والوقوف إلى جانبهم ودعمهم ومعاونتهم، وكذلك الاستفادة منهم في إظهار حقيقة الأوضاع داخل مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة نبيلة مكرم بمقر جامعة بيروت العربية، مساء اليوم، مع أساتذة وطلاب الجامعة، بحضور عدد من أعضاء الجالية المصرية والشخصيات المصرية في لبنان، ومشاركة السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري، وأدار المناقشات الدكتور عمرو جلال العدوي رئيس الجامعة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية على دراية كاملة بما يواجهه المصريون في الخارج، ليس من جانب سلطات الدول المضيفة، وإنما من جانب جماعات بعينها وأفكار مغلوطة محددة يتم إشاعتها خلافا لحقيقة الأمور والأوضاع على الأرض، وقد لا يتسنى لهم (المصريون) الوقوف على المعلومات الكاملة والحقائق التي تمكنهم من الرد والتوضيح في سياق الدفاع عن بلدهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر كان الدافع الأساسي وراء انعقاد سلسلة مؤتمرات (مصر تستطيع) و(الكيانات المصرية في الخارج) للاستماع إلى مقترحات وأفكار ممثلي الكيانات من جاليات وجمعيات وغيرها تحمل اسم مصر بالخارج، وتعميق التعاون والتواصل مع الدولة المصرية، وإمدادهم بالمعلومات الحقيقية عن جهود الدولة وإنجازاتها وما حققته.

وأضافت أن المشاركة ستعطي رؤية ونظرة شاملة للفرص الاستثمارية المتاحة أمام المصريين في الخارج، وما تحقق من إنجاز على صعيد الأمن والأمان والاستقرار، ونقل هذه الصورة إلى خارج مصر، مشددة على أن الدولة ترغب في أن تكون الكيانات المصرية بالخارج قوة كبيرة للترويج لمصر سياحيا واقتصاديا واستثماريا.

وأعربت الوزيرة نبيلة مكرم عن إيمانها بقوة التواصل المباشر والأدوار التي يمكن أن تحققها "الدبلوماسية الشعبية" في مساندة الدولة المصرية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، داعية جميع الكيانات المصرية في الخارج إلى التسجيل للمشاركة في المؤتمر المرتقب في شهر يوليو المقبل، لما يمثله من أهمية كبرى.

وشددت وزيرة الهجرة على أن "الصورة الذهنية" لدى البعض أن الدولة المصرية لا تهتم بمواطنيها في الخارج، لم يعد لها أي أساس من الصحة على أرض الواقع، مؤكدة أن الدولة بكافة مؤسساتها ووزاراتها وأجهزتها أصبحت تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج وشئونهم، وتحرص كذلك على الاستفادة منهم أيضا بطرق مؤسسية تتيح لهم مساندة مصر.

وأكدت أن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج حريصة على إبراز النماذج المصرية التي تحقق نجاحا وتعطي صورة مشرفة عن مصر والاهتمام بهم، مشيرة إلى وجود جريدة إلكترونية تصدر عن الوزارة شهريا لعرض قصص التميز والنجاح المصرية في الخارج، وأن الوزارة ترحب بشدة من خلال قنوات التواصل المتعددة معها، بأي نماذج مصرية ناجحة ومشرفة في الخارج لإلقاء الضوء عليها وإبرازها.

وأشارت إلى أنها تعمل على الانتهاء من إطلاق برنامج تلفزيوني مخصص للمصريين في الخارج، يقدمه شباب الطلاب بكليات الإعلام، لإعطاء الصورة الإيجابية الحقيقية عن الدولة المصرية، وإبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة على كافة الأصعدة، خاصة وأن القيادة السياسية تسلمت زمام الأمور في ظل أوضاع شديدة الصعوبة واستطاعت التغلب عليها وتحقيق النجاح والنهوض لصالح المصريين جميعا.

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