وزير الرياضة يجري اتصالًا ببطلة مصر في التايكوندو بعد تعرضها للإصابة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا تليفونيا باللاعبة هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو للاطمئنان عليها ومعرفة حجم الإصابة التي تعرضت لها أثناء مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة خلال الأيام الماضية.



وأعرب صبحي عن تقديره للبطلة المصرية وإنجازاتها العالمية، مؤكدا أنه مهتم شخصيا بحالتها ويتابعها باستمرار، كما أن الدولة لن تتخلى عن بطل رياضي من أبطالها الذين يرفعون علم مصر عاليًا في المحافل الدولية والعالمية.



وكانت اللاعبة هداية ملاك قد تعرضت للإصابة بكسر في أصبع اليد اليسرى في مباراة نصف النهائي؛ مما اضطرها للانسحاب وعدم استكمال المباراة أمام اللاعبة البرازيلية التي أحرزت الذهبية فيما بعد، رغم تفوق اللاعبة المصرية بنتيجة 4 1 حتى نهاية الجولة الثانية.



وكانت هداية قد فازت في أول مبارياتها بالبطولة على لاعبة أمريكا بنتيجة 17 - 2، ثم تغلبت في ربع النهائي على لاعبة أمريكا بنتيجة 23 - 13.



وشاركت هداية في بطولة أمريكا المفتوحة بصحبة المنتخب الصربي، وتحت قيادة مديره الفني دراجان زوفيك الذي يتولى تدريب البطلة المصرية، وذلك بعد حصولها على ذهبية مصر الدولية.