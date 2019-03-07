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عالم
الخميس 07/مارس/2019 - 07:40 م

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف شمال غزة

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
dostor.org/2544405



قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم "الخميس" نقطة للضبط الميداني "قوة حماة الثغور" في منطقة "ملكة" شرقي مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن القصف الإسرائيلي لم يؤد إلى وقوع إصابات في صفوف المقاومين.
من جانبه أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم عن تعرض نقطة عسكرية لقواته قرب ناحل عوز شرق مدينة غزة لإطلاق نار من داخل القطاع، دون وقوع إصابات.
وفي بيان أصدره الناطق بلسان جيش الاحتلال جاء أن دبابة قصفت موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس في شمال قطاع غزة "ردا على تعرض بنية عسكرية بالقرب من السياج الأمني لاطلاق نار من قطاع غزة دون وقوع إصابات".
وفي وقت سابق قصفت المدفعية الاسرائيلية بقذيفتين نقطة للضبط الميداني مقابل موقع صوفا العسكري شرق رفح جنوب قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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