السلطات الهندية تلقي القبض على منفذ هجوم محطة الحافلات في كشمير



أعلنت السلطات الهندية أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم الذي استهدف محطة الحافلات الرئيسية في مدينة "جامو" الواقعة بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 32، ويشتبه في صلته بجماعة "حزب المجاهدين" المسلحة في كشمير.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن المفتش العام لشرطة جامو قوله خلال مؤتمر صحفي عرض خلاله المشتبه به إن القوات ألقت القبض على منفذ الهجوم على إحدى بوابات الرسوم في بلدة ناجروتا التابعة لإقليم جامو وكشمير بناء على تسجيلات كاميرات المراقبة وإفادات الشهود.

وأضاف أن المشتبه به كان على اتصال بأحد عناصر جماعة "حزب المجاهدين" واعترف خلال التحقيقات بأنه حصل منه على القنبلة التي ألقاها في المحطة.