وزير الخارجية الباكستاني يستقبل نظيره السعودي

استقبل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في مكتبه في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بإسلام آباد اليوم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي يزور باكستان حاليًا، متابعة لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان لباكستان في الفترة من 17 إلى 18 من فبراير الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن وزير الخارجية الباكستاني، أشاد بدعم المملكة الثابت لباكستان خاصة عرض ولي العهد السعودي المساعدة في حل التوتر الحالي بين باكستان والهند.

وأعرب قريشي عن ثقته بأن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين باكستان والمملكة، سيساعد في المضي قدمًا وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين إلى آفاق أرحب به.

من جانبه نقل وزير الخارجية عادل الجبير أطيب تحيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القيادات الباكستانية مشيدا بمبادرات السلام من قبل باكستان لتخفيف التوترات في المنطقة

وأكد الجبير دعم المملكة لبحث التسوية السلمية لكافة النزاعات بين باكستان والهند.