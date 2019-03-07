اليمن وكوريا الجنوبية يبحثان العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك وونج تشول، علاقات التعاون الثنائي، ووجهات النظر المشتركة تجاه جملة من القضايا التي تهم البلدين.

وأشاد عبدالملك - خلال اللقاء حسبما ذكرت ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لبلاده ومساهماتها في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الغذائية والإغاثية، مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

ودعا رئيس الوزراء اليمني، الشركات الكورية للاستثمار في القطاع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الغاز والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال الكهرباء والطاقة، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جاهدة على توفير التسهيلات الممكنة في ظل القوانين المنظمة.

من جانبه، أكد تشول استمرار دعم بلاده لليمن والوقوف إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي، ومساندة الحكومة الشرعية لتتجاوز المرحلة الاستثنائية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب العبثية التي فرضتها مليشيات الحوثي، معربا عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في عدن وكافة المحافظات المحررة.