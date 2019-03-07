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الخميس 07/مارس/2019 - 07:32 م

تموين الإسكندرية تضبط 40 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

تموين الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2544395

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالإسكندرية، خلال حملاتهم لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط، مالك معمل غير مرخص لمنتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية معبأة داخل أجولة وعبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومدون عليها عبوات علامات تجارية وهمية خلافًا للحقيقة.
وتم مداهمة المعمل وضبط كميات بلغت 37 طنا و100 كيلو جرام من "الجبن والزبد" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستكمال الفحص تبين تجميعه 2000 لتر سولار مدعم دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول.
كما تم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العامرية،لإنتاجه وتصنيعه سلع غذائية ( بسكويت ) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافًا للحقيقة، وضبط كميات وزنها 3 أطنان و300 كيلو جرام، مستلزمات إنتاج "دقيق فاخر، بودرة كاكاو، سكر، مكسبات طعم"، و77 ألف عبوة بسكويت منتج نهائي مدون عليها العلامات التجارية المشار إليها.
وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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