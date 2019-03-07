إبداع الإسكندرية يقدم "رؤية إبداعية من جماليات الهندسة الورقية"

أقام مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الخميس، معرضا فنيا بعنوان "رؤية إبداعية من جماليات الهندسة الورقية" للدكتورة سلمى عبدالمنعم، بالتعاون مع مؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا، التابعة للاتحاد العالمي لفن الفوتوغرافيا بمقر المركز وسط الإسكندرية.



وقدم المعرض رؤية فنية مبتكرة تقوم على استلهام علاقات تشكيلية بواسطة الضوء وفن الفوتوغرافيا من تكوينات ورقية، واكتشاف أبعاد مستحدثة سواء بالحذف أو الإضافة للورق وتكوين طبقات وأشكال مختلفة.



وشهد المعرض، الذي أقيم بقاعة التحرير بالمركز، عدد من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالحركة الفنية بالإسكندرية.