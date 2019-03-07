القوات العراقية تتمكن من تأمين عودة 10 اطفال ايزيديين وسيدة من سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم "الخميس" عن تأمين وصول 10 اطفال ايزيديين مع امرأة من الأراضي السورية.

وقال المتحدث الرسمي للخلية العميد يحيى رسول في تصريح أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية إن الفرقة 15 بالاستخبارات في قيادة عمليات نينوى تمكنت من تأمين وصول ١٠ اطفال ايزيديين مع امرأة ايزيدية من الأراضي السورية باتجاه منفذ الفاو الذي يقع بين قضاء سنجار وربيعة".

وأضاف رسول أنه تم بعد ذلك نقلهم الى ذويهم في قضاء سنجار.

وكانت المديرية العامة لشؤون الايزيدية أكدت قبل أيام قيام تنظيم "داعش" الإرهابي بنحر 50 مختطفة ايزيدية في مدينة الباغوز شرقي سوريا.