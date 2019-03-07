القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
رياضة
الخميس 07/مارس/2019 - 07:23 م

إطلاق بطولة كأس مصر للفروسية بمشاركة 200 لاعب

إطلاق بطولة كأس مصر
dostor.org/2544384

انطلقت اليوم الخميس، بطولة كأس مصر للفروسية للدرجات الخامسة بقسميها والسادسة بقسميها والمبتدئين للموسم الرياضى 2019 على خمسة ارتفاعات بنادى كينج زرانش بالاسكندرية وتستمر البطولة حتى بعد غد السبت بمشاركة 200 فارس وفارسة.
ومن المقرر أن يحصل على الجوائز المالية الستة لاعبين الأوائل فى كل ارتفاع، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة صباح اليوم بالكشف الطبى على الخيول للتأكد من سلامتها قبل بدء المنافسات الرسمية.
وقال اللواء سيد معوض مدير البطولة إن القاعدة العريضة من الفرسان بدأت تزيد بشكل كبير بسبب المباريات المفتوحةالتى يقيمها الاتحاد، والتى يسهل فيها الاتحاد إجراءات المشاركة للاعبين المبتدئين، مشيرا إلى ان البطولة كان محددا اقامتها منذ أسبوعين ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية فضل الاتحاد تأجيلها حفاظا على سلامة الفرسان وخيولهم.
من ناحية أخرى أضاف معوض أن الفارسين عبد القادر سعيد ومحمد مدحت صادق تأهلا لبطولة كأس العالم التى تستضيفها أمريكا أبريل المقبل، بعد أن اجتازا مراحل الدورى العربى التى اختتمت مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

إطلاق نار من غزة تجاه موقع عسكري إسرائيلي

السيسى يجتمع بـ"الملا" لمناقشة محاور قطاع البترول الاستراتيجية

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ألبومات الصور

الكشف على 1202 مواطن فى قافلة طبية مجانية بأسوان

"جوالة أسوان" ينظم معسكرًا للخدمة المدنية لمدة يومين بمقر الجامعة

وزيرة الثقافة تعلن موعد افتتاح قصر ثقافة دمنهور

طب أسوان تجري المسابقة المعرفية إلكترونيًا لأول مرة

رياضة

إطلاق بطولة كأس مصر للفروسية بمشاركة 200 لاعب

الأهلي وسموحة يمثلان مصر ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

كفرالشيخ يفوز 31 على الجزيرة المطروحى فى دورى المظاليم

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ads
كشكول

مدارس النيل المصرية تشارك في مسابقة الكانجرو العالمية للرياضيات

أسيوط الأزهرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

طلاب "دراسات" الزقازيق يشاركون فى مشروع سفراء الأزهر

قافلة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم تجوب مدارس النجيلة بمطروح

على خليل: امتحانات الأزهر تعتمد فى الحل على الفهم فقط

الأمصار

أول منشور من الملكة إليزابيث عبر حسابها على "انستجرام"

اشتباكات عنيفة بين مسؤولين حكومين في الكويت

ميليشيا الحوثي تخترق الهدنة في الساحل الغربي والجيش اليمني يرد

القوات العراقية تعيد 9 أطفال خطفوا على يد داعش

بوتفليقه يوجه رسالة جديدة إلى الشعب الجزائري

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

كشف غموض مقابر جماعية لمئات الأطفال والحيوانات في بيرو

فيديو.. سقوط مرعب لطائرة في تكساس

مباريات
الصحة

حليب الماعز يساعد على التخلص من انتفاخ المعدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎