الدستور تحقق فى تسرب غاز الكلور من محطة مياه السيوف بالإسكندرية

إصابة 48 طالبًا فى مدارس مجاورة بـ«اختناقات حادة وبسيطة».. ودخول 3 حالات العناية المركزة



لم تكن إصابة ٤٨ من طلاب «مجمع المدارس»، فى منطقة «السيوف» بالإسكندرية، بـ«اختناق»، والحاجة إلى دخول بعضهم إلى العناية المركزة بسبب تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب الكائنة بجوار المجمع- حادثًا عاديًا، فحسب الأهالى، هذه هى المرة الخامسة التى يحدث فيها الأمر.

وقد أُسعف الطلاب المصابون باختناقات بسيطة فى موقع الحادث، فى حين تم نقل المصابين باختناقات حادة إلى مستشفيى «الطلبة» بسبورتنج، و«جمال عبدالناصر»، حيث حجزت ٣ حالات بالعناية المركزة، و٥ تحت الملاحظة، و٣ بقسم الصدرية. «الدستور» تحقق، خلال السطور التالية، فى الواقعة، بدءًا بالاستماع لشهادات أهالى الطلاب والعاملين فى مجمع المدارس، ورصد ردود مسئولى وزارة الإسكان، وصولًا إلى التعرف عن قرب على طبيعة العمل داخل محطات المياه، من خلال جولة ميدانية داخل بعضها، فضلًا عن تقديم الخبراء روشتة لـ«تعامل صحى» مع غاز الكلور.





أهالى: كلاكيت خامس مرة فى نفس المكان.. ومسئولون: السبب شرخ





قال المهندس أمير أحمد، من أهالى الطلاب الذين تعرضوا للاختناق، إن ابنته كانت فى مدرسة «ابن سينا»، الواقعة داخل مجمع مدارس «السيوف»، وقت حدوث التسرب، واستنشقت كمية قليلة من غاز الكلور بالفعل، وهو ما تسبب فى معاناتها من «دوار» لفترة قصيرة.

وأضاف الأب: «فور سماعى عن تسرب الغاز، توجهتُ مسرعًا للاطمئنان على ابنتى التى تدرس فى المرحلة الابتدائية، والحمد لله وجدت الأمر بسيطًا، لكن للأسف وجدت زميلتها المقربة وآخرين تعرضوا لحالة اختناق حادة، ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفى (جمال عبدالناصر) القريب»، كاشفًا عن أن واقعة تسرب غاز الكلور من محطة المياه ليست الأولى.

لم يختلف الأمر كثيرًا لدى والدة «سيمون ميلاد»، الطالبة فى مدرسة بـ«مجمع السيوف»، التى قالت: «استيقظت من النوم مفزوعة على ابنتى، وما إن وصلت إلى موقع الحادث القريب من سكنى حتى استنشقت كمية من غاز الكلور المتسرب، وشاهدت سحابة سوداء فى الجو، ثم وجدت ابنتى مغشيًا عليها».

وأضافت: «بعد أن اطمأننت على ابنتى داخل سيارة إسعاف وفّرت لها الرعاية اللازمة من خلال أنبوبة أكسجين، سمعتُ بتعرض زميلة لها لفقدان الوعى تمامًا، ونقلها إلى مستشفى جمال عبدالناصر، وأن حالتها فى منتهى الخطورة، ما استدعى دخولها العناية المركزة».

«الحاج عبده»، خفير بإحدى مدارس «مجمع السيوف»، قال: «أنا حاسس إن فى مرة هاموت وأنا قاعد هنا بسبب الروائح الغريبة الصادرة عن المحطة»، كاشفًا عن أنها المرة الخامسة التى تشهد المحطة تسريبًا لغاز الكلور، واختناق أطفال المدارس المجاورة جراء ذلك، خاصة مع ضعف جهازهم المناعى، مشيرًا إلى أن «المرة الأخيرة كانت شديدة جدًا، فى ظل تسرب كميات كبيرة من الغاز، وهو ما أصابنى بدوار شديد لم أتعافَ منه إلا بإسعافى عبر أنبوبة أكسجين». وبيّن الدكتور يسرى خفاجة، المتحدث الرسمى لوزارة الرى، أن الكلور يضاف إلى المياه لمعالجتها من البكتيريا والمواد الضارة حتى تصبح صالحة للاستخدام، مُلقيًا مسئولية حوادث انفجار أو انشقاق مواسير المياه التى ينتج عنها تسرب للغاز على عاتق وزارة الإسكان والمرافق، وقال «خفاجة»: «وزارة الإسكان مختصة بكل ما يتعلق بمياه الشرب، فيما تختص وزارة الرى بأمور المجارى المائية فقط، فهى توفر المياه من الترع للمحطات، فتعمل المحطات على معالجتها وتجهيزها».

بدورها، أرجعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية وقوع تسرب غاز الكلور من محطة المياه، بمنطقة «السيوف»، إلى حدوث شرخ مفاجئ فى إحدى المواسير الناقلة لـ«الكلور» خلال عملية تجهيز المياه، مشيرة إلى معالجة التسريب على الفور بشكل أتوماتيكى من خلال تشغيل وحدة المعالجة، لكن مع ذلك انبعثت كمية من الغاز، ووصلت إلى مجمع المدارس القريب من المحطة.





عمال: نحن الأكثر تعرضًا للخطر و«القابضة»: ندربهم على التعامل





أجرت «الدستور» جولة داخل بعض محطات مياه الشرب، لمعرفة طرق استخدام غاز الكلور والحماية منه، وفى محطة مياه «جزيرة الدهب»، بالمنيب، التقينا العامل «سيد»، الذى قال: «نتدرب بشكل جيد على التعامل مع غاز الكلور والوقاية منه، فى ظل تعرضنا له بصورة مستمرة خلال عملنا». وأضاف: «عندما يحدث تسرب فى خطوط المياه، ويخرج غاز الكلور، نفتح صافرة الإنذار فى الحال» مشيرًا إلى أن العمال يكون معهم العديد من أنابيب الأكسجين لاستخدامها فى حال تسرب الغاز، لأنهم أول المعرضين للخطر، مختتمًا: «الشغلانة دى كلها مخاطر، وحياتنا طول الوقت مهددة». واتفق معه عامل ثانٍ بقوله: «من يوم ما اشتغلت وإحنا لابسين واقى أو قناع طول الوقت، علشان ممكن فى أى وقت نموت». وقال عامل فى محطة مياه الشرب بقرية «كفر دمرو»، التابعة لمدينة المحلة الكبرى بالغربية، إن المحطة تقع بجوار الأراضى الزراعية مباشرة، لذا يدخل عمالها فى مشكلات مع أصحاب تلك الأراضى بسبب غاز الكلور المتسرب من المحطة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائى، موضحًا: «إن الكلور ينتشر فى الجو، فيتلف جميع المحاصيل الزراعية المجاورة، لذا قدّم الأهالى عدة شكاوى لنقل المحطة». وقال العميد عمرو الشيخ، مسئول الصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك ضرورة لاستخدام غاز الكلور فى معالجة وتعقيم المياه، وقبل تعيين عمال محطات مياه الشرب يتم اختبارهم فنيًا وتدريبهم لمعرفة قدرتهم على مواجهة الغاز، فى ظل تعرضهم المباشر له طوال الوقت. وأضاف: «هناك ٣ محاور أساسية فى تسرب غاز الكلور من الأسطوانات، هى: (الطبة الخلفية- جسم الأسطوانة- المحبس الأمامى)، وهو ما يتم تدريب العمال على التعامل مع أى طارئ فيها، حتى يكونوا على أتم استعداد للسيطرة على أى أزمة تسرب خلال دقيقة و١٠ ثوانٍ».





خبراء: الغاز مميت.. ونسبته المسموحة فى المياه 2 مم



قال الدكتور أحمد عادل، الكيميائى المتخصص فى منظومة غاز الكلور، إن نسبة الكلور المسموح باستخدامها فى محطات مياه الشرب ينبغى ألا تقل عن ٢ ملليجرام، حتى تصل المياه إلى المواطنين فى المنازل «نقية» لا تحمل أى سموم أو بكتيريا، محذرًا من زيادة النسبة عن المسموح بها، خاصة أن الكلور من أخطر الغازات، والذى يؤدى استنشاقه بشراهة إلى الموت المفاجئ.

وأضاف «عادل»: «تسرب غاز الكلور يصل مداه إلى دائرة قطرها ٥ كم، ويجب قياس نسبته فى الأسطوانات داخل محطات المياه كل ساعة، وهو إجراء أساسى لا يمكن تهميشه، مع ضرورة أن تأخذ المحطة عينة منه لتحليله بصفة دورية». وحذّر الدكتور محمود عمر، المدير السابق للمركز القومى للسموم، من أن غاز الكلور مميت وينبغى الحرص منه، لأن زيادة نسبته فى المياه أو الجو تجعل الأكسجين الداخل للجسم أقل من المفترض، إذ يحل محله، وهو ما يتسبب فى فشل تنفسى والتهابات فى الشعب الهوائية ثم الاختناق والموت. وطالب «عمر»، شركات المياه، بمراعاة النسب المسموح باستخدامها من الكلور فى المياه، والتأكد من جاهزية «التانكات» التى يخزن بها الكلور بسبب تلفها معظم الوقت، وهو ما ينتج عنه التسريب، بجانب انتهاء العمر الافتراضى للأنابيب الناقلة له، مختتمًا: «على هيئة الرقابة الإدارية التأكد من مراجعة الجهات المسئولة، كوزارتى الإسكان والصحة، لمحطات المياه بانتظام، ومعاينة نسبة الغاز المستخدمة».

