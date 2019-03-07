غدًا.. جامعة أسيوط تشارك فى "سبل تطوير التعليم الطبى" بالأقصر

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن مشاركته غدًا الجمعة، فى وقائع الحلقة النقاشية لقضية "تطوير التعليم الطبي من خلال منظومة الطب التكاملي"، والمنعقدة ضمن وقائع المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم بمدينة الأقصر.



وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية محور الجلسة والذي يمثل استجابة للاتجاه العالمي فى تطبيق منظومة الطب التكاملي بين مختلف التخصصات الطبية لتحقيق أفضل سبل العلاج للمريض، كما أنها تأتى متواكبةً مع اتجاه الدولة المصرية فى تحسين جودة الخدمة الصحية المتاحة للمواطنين والذي انعكس فى ما تم إطلاقه من عدد من القوافل الطبية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة الوجيزة الماضية.

