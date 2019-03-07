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فن
الخميس 07/مارس/2019 - 07:17 م

عبد الرحيم كمال: أرفض تمامًا فكرة الاقتباس وتمصير الأعمال الأجنبية

عبد الرحيم كمال:
محمد مجدي
dostor.org/2544377

استضاف مركز الجيزويت الثقافي بالفجالة، السيناريست عبد الرحيم كمال، في ندوة نقاشية مفتوحة تحدث خلالها حول عدد من الأمور المتعلقة بحياته الشخصية وبداياته الفنية من خلال مسلسل "الرحايا" عام 2009.

وتحدث عبد الرحيم كمال حول قدومه إلى القاهرة في فترة التسعينيات، للعمل على كتابة بعض القصص الأدبية والشعرية، موضحًا أن فكرة كتابته للسيناريو كانت فكرة بعيدة تمامًا عنه، وأن الفترة التي انتعشت خلالها الكتابة، كانت مشهورة لشباب الكتاب بمنطقة وسط البلد، حيث كان الجميع يحاول إثبات نفسه بشكل أو بأخر من خلال الإبداع في إظهار قدراته في الكتابة.

كما تطرق إلى الفرق ما بين الكاتب والسيناريست، لافتًا إلى أنه يرفض تمامًا فكرة الاقتباس وتمصير بعض الأعمال الأجنبية، مؤكدًا: "لدينا الحكايات الهامة في تاريخنا التي لابد من صناعتها، ومن ثم يتم تحويلها لأعمال أجنبية يتم اقتباسها مننا".

وحول إمكانية تحويله لقصص نجيب محفوظ لأعمال فنية قال: "أكتفي أن أكون قارىء جيد للأستاذ نجيب محفوظ، وأرى أن الجيل الحالي قدم العديد من الرويات الخاصة به، وفي حالة وجود قصة قام بكتابتها تشبه حكاية لي، بالطبع سأحول عمل أدبي له لعمل فني، لكن الإ الأن لم يحدث ذلك، وأنا مجرد قارىء له".

وأشار إلى أن الأعمال التي قدمها تكون بناءً على تجارب عاشها، أو بعض الكلمات التي يلمسها من بعض الرويات والكتب التي قام بكتابتها ولعل أبرز مثال على ذلك العبارات التي تخص إحدى كتب الجابرتي، والتي أخرج منها قصة شيخ العرب همام للفنان يحيى الفخراني، مؤكدًا أن هناك عمل أخر تحدث عن هذه الشخصية بشكل ليس جيد وأظهره بشكل ثانوي حول قاطع طرق، وهو أمر لم يكن جيدًا.

وتابع: "رغم وجود شلالية ووساطة في هذه المهنة، إلا أن من يكمل فيها هو الكاتب الحقيقي والذي يكتب بإحساس وبطريقة واقعية قائمة على قصص يشعرها وتجارب عاش فيها، وهؤلاء هما من يستمرون في هذا المجال.

وحول رأيه في "التصوف" قال: إن "فكرة أن شخص يقول أنه متصوف أمر عكس فكرة التصوف من الأساس، فهو حب وتمني من قبل الشخص، وبرأي المتواضع أرى أن فكرة التصوف هو أن تعيش بحب وبالتالي لابد أن تكتب بحب".

وأخيرًا علق عبد الرحيم كمال لـ"الدستور" على سرقته لقصة المسلسل من الكاتبة سارة عبد العزيز، إنه لم يتعرض لأي شئ من هذا القبيل، رافضا الرد على تلك الاتهامات، ومؤكدًا أنه لم يتعرض لأي أذى نفسي تجاه هذا الموضوع بالمسلسل أو مسلسلات أخرى، ولا يود التعليق على هذا الموضوع.

عبد الرحيم كمال: أرفض تمامًا فكرة الاقتباس وتمصير الأعمال الأجنبية
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