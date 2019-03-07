فارس كرم يحيي 9 حفلات ضمن جولته الغنائية بأمريكا

يستعد المطرب اللبناني فارس كرم، لإحياء جولة غنائية كبيرة له داخل الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ يوم 22 مارس الجاري، وتنتهي يوم 20 إبريل المقبل.



ويحيي "كرم" أولى حفلات جولته الغنائية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، ليحيي في اليوم التالي حفلًا ضخمًا يوم 23 مارس في مديية ديترويت بولاية ميشيغان، ويأتي الحفل الثالث يوم 29 من نفس الشهر في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، على أن يكون الحفل الرابع في اليوم التالي 30 مارس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.



ويفتتح فارس كرم شهر إبريل المقبل بحفل كبير بمدينة بوسطن يوم 5 أبريل، ويحيي حفل في اليوم التالي في نيورجسي بولاية نيويورك، وفي يوم 12 من نفس الشهر يحيي حفلا غنائيا في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ليحيي بعدها يوم 13 أبريل حفلًا في مدينة هيوستن بولاية تكساس، على أن تختم الجولة الغنائية يوم 20 إبريل، والثاني بمدينة ميامي بولاية فلوريدا.