بيت الفنون يحتفل بأعياد الأم والربيع على مسرح عبدالوهاب بالإسكندرية

يحتفل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، بعيد الأم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط، خلال شهرى مارس الجارى وأبريل المقبل، على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.



وقال الفنان هاني النابلسي، مدير مسرح محمد عبدالوهاب، إن الفرقة القومية للموسيقي الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، ستقدم على المسرح حفلة يوم ٢١ مارس الجاري، بمشاركة مجموعة من فقرات السيرك القومي برئاسة الفنان وائل عبدالله.



وأضاف النابلسى، أن البيت الفني يحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم، ويقدم على المسرح حفلة يوم ٢٨ أبريل وأخرى يوم ٢٩ أبريل المقبل، يتضمن البرنامج منوعات غنائية، يشارك فيها فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، إلى جانب باقة من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى الشعبية والسيرك القومي.



وأشار مدير مسرح عبد الوهاب، إلى أن يوم ٣ و٤ أبريل المقبل، يستضيف المسرح حفل افتتاح وختام المهرجان الدولي السينمائي للفيلم الروائي القصير.