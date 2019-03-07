"الاتصالات" تستعد لإطلاق بوابة "المحتوى الثقافى الرقمى المصرى"

تستعد وزارة الاتصالات لإطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وإتاحتها للعالم بصورة رقمية بالتعاون مع وزارتي الثقافة والآثار خلال العام الجاري.

في هذا السياق قال خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن بدء 3 وزارات مشروع إطلاق بوابة المحتوي الرقمي على الإنترنت سيؤدي إلى زيادة حجم المحتوي العربي على الشبكة العنكبوتية ويستعيد الهوية المصرية الرقمية، مؤكدا أن هذا ياتي في خطة تقديم محتوي ثقافي وتاريخي هادف للشباب ومستخدمي الانترنت.

وأكد الخبراء أهمية تبني مثل هذه المبادرات والتي تؤدي إلى إثراء المحتوي الرقمي وإتاحة جميع أنواع المحتوى الثقافي المصري لجميع مستخدمي الإنترنت في العالم كنوع من الترويج الثقافي والسياحي للمنتجات المصرية بقطاع الثقافية والآثار.

بداية قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون مع وزارتي الآثار والثقافة يؤكد التزام الحكومة نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الى الاقتصاد الرقمي من خلال تضافر جميع الجهود للحفاظ على إثراء المحتوى الثقافي الرقمي في سياق غنى ومبدع، ليكون قادرًا على الحفاظ على الهوية المصرية من جهة، وخدمة أهداف التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة من جهة أخرى، بالإضافة الى تمكينه من التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة.

وأضاف وزير الاتصالات أنه سيتم إتاحة المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي شبكة الإنترنت في صورة محتوى رقمي لكل الباحثين في شتى المجالات لكي يستفيدوا من هذا الكم الهائل من المحتوى الرقمي، بالإضافة الى المهتمين بالثقافة المصرية والعربية ونشأتها وتطورها وانتشارها في أرجاء الوطن العربي وتأثيرها وتأثرها، ومن ناحية أخرى تستفيد مصر بحفاظها على ريادتها الثقافية بين شعوب العالم.

وأوضح أن هذا المشروع يؤكد على الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضاري وثقافي، بالإضافة إلى ما يتضمنه من الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بصوره كافة، فضلًا عن رفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها، وإتاحة خدمات المحتوى الثقافي للمجتمعات المصرية والعربية والأفريقية والدولية، وإنشاء منصة "بوابة" إلكترونية تعمل على جميع أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر و"الآي باد" و"التابلت"، لعرض المحتوى الثقافي المصري الرقمي المتواجد والمتاح على المنصة الالكترونية من خلالها، هذا إلى جانب تأمين المحتوى باختيار واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية.

كما أشار وزير الآثار إلى أن المنصة الالكترونية ستتيح الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الاثرية، وهو ما يعتبر سابقة لم تحدث من قبل.

في نفس السياق قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن المحتوي العربي علي الانترنت لا يتعدي 5 % من الشبكة العنكبوتية حول العالم وتبني الحكومة الي مبادرة رقمنة المحتوي الثقافي والفكري وتوفير منصات رقمية للشباب ورواد ومستخدمي الانترنت سيؤدي الي الحفاظ علي الهوية المصرية وبث روح الفكر المستنير وتقديم محتوي ثري للمستخدمين.

وأضاف الليثي أن رقمنة المحتوي الثقافي والتاريخي والخاص بالاثار المصرية سيكون نافذة جديدة للترويج الي مصر سياحيا وثقافيا وحضاريا مؤكدا علي ان هذه البوابات يجب ان تكون بعدة لغات لتقديم المحتوي لجميع مستخدمي الانترنت عالميا وليس المنطقة العربية فقط.

بينما أكد الدكتور عثمان لطفي عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مصر من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب والتطرف، وساهمت في تعزيز دور المنظمات الدولية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنشر الثقافة المصرية يؤكد وعي المسئولين باهمية تنمية المحتوي العربي.

وأوضح لطفي أن المعرفة الرقمية أصبحت من أهم المعارف وتوافر المعلومات الصحيحة عن الحضارة المصرية والتراث الثقافي ونشر هذا المحتوي علي منصات يراها العالم سيحسن من نظرة العالم إلى مصر ويؤدي إلى الترويج لمصر سياحيا وثقافيا وتحقيق التوازن المطلوب لرواد الإنترنت.

وقالت أسماء حسني الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن إثراء المحتوي الرقمي على الإنترنت وتقديم محتوي هادف لشباب العالم عن الحضارة المصرية والتراث الثقافي الزاخر للمجتمع المصري سيؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة لهذه البوابات والمنصات الرقمية لجميع رواد الانترنت والباحثين والمهتمين في مصر والمنطقة العربية.

وأوضحت أن القيادة السياسية مهتمة باعادة بناء الشخصية المصرية وبناء الانسان المصري وتقديم المعرفة الرقمية للشباب ومستخدمي الانترنت ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب مؤكدة أن إنشاء مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية ستحقق طفرة كبيرة لمصر في اليات تلقي المعرفة خلال الفترة المقبلة.