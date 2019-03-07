وزير الزراعة يعلن عدم ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "H5n2"

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدم ظهور حالات جديدة مصابة ب"العترة" الجديدة من فيروس إنفلونزا الطيور "H5n2".. مؤكدا أن الحالة التي تم رصدها كانت في إحدى مزارع البط التي لم تطبق أبعاد الأمان الحيوي، والتي تم التخلص منها وإعدام المخلفات الناتجة عنها وتطهيرها بشكل كامل تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وقال وزير الزراعة - في تصريح اليوم الخميس - إن الفرق البيطرية قامت بمسح كامل لمساحة دائرة قطرها 9 كيلومترات، والتي غطت 7 قرى محيطة بمنطقة بؤرة الإصابة.



وأضاف أنه تمت المتابعة منذ اكتشاف العترة الجديدة، وحتى الآن على مدار شهر ونصف الشهر، ولم يتم رصد أي حالة إصابة جديدة بنفس العترة سواءا داخل منطقة المزرعة المصابة أو خارجها في كافة محافظات الجمهورية.



وشدد أبوستيت على أن الوزارة تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي عارض أو أمراض قد تؤثر على الإنتاج من الطيور.



تجدر الإشارة إلى أنه من الوارد ظهور حالات عارضة لبعض العترات التي تم اكتشافها ولا تعاود الظهور مرة أخرى وهذا ينطبق على العترة المستحدثة H5n2" لعدم ظهور إصابات أخرى منذ اكتشافها ما يؤكد أنها كانت حالة عارضة، حسبما يؤكد المختصون بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.