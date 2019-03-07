مجلة ألمانية: مصر المقصد السياحي الأول في أفريقيا للشعب الألماني

تسلمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الخميس، جائزة مجلة FVW الألمانية التي تعتبر من أهم المجلات السياحية المتخصصة في ألمانيا لأفضل المقاصد السياحية لعام 2019، والتي احتلت فيها مصر المركز الأول بين المقاصد السياحية التي يختارها الشعب الألماني لقضاء إجازاتهم في أفريقيا والشرق الأوسط.



جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في بورصة برلين السياحية ITB المنعقدة حاليا في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري.



ومن جانبها؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لمجلة FVW التي تعتبر أهم المجلات السياحية المتخصصة في ألمانيا، وقالت إن هذه الجائزة هي بداية جيدة لبورصة برلين السياحية هذا العام، مؤكدة أهمية السوق الألماني كواحد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.



وأضافت أن هذه الجائزة تعد حافزا لبذل مزيد من الجهد للنهوض بصناعة السياحة المصرية بما يسهم في رفع معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة من السوق الألماني.



وقام رئيس تحرير المجلة كلاوس هيلدبرانت بتسليم الجائزة إلى الوزيرة، وأشار إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الألمان، موضحا أن السياحة الوافدة من ألمانيا لمصر زادت بنسبة 95% خلال الخمس سنوات الماضية.