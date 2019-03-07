القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
محافظات
الخميس 07/مارس/2019 - 06:25 م

اختتام ندوة تعريفية بحقوق الطفل بكفر الشيخ

اختتام ندوة تعريفية
محمد المصري
dostor.org/2544323

اختتمت الندوة التعريفية بسياسات حقوق الطفل بقاعة فندق الشباب والرياضة، بكفرالشيخ، اليوم الخميس، والتي تنظمها جمعية سيدات أعمال فوة برئاسة الدكتورة هالة أبوالسعد، وعضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي والذي يتم خلال الندوة تدريب الصحفيين والإعلاميين بهدف نشر التعريف بحقوق الطفل والقوانين التي تحمي حقوقه في مجال العمل والدراسة وحقوقه في النشر الصحفي والإعلامي.

حاضر بها الدكتور محمد مرزوق استشاري الحقوق الخاصة بالطفل، مشيرا إلى أن الأطفال المعرضة للخطر هو ما دون الـ18 عاما، يجب توفير حماية كاملة في حال النشر إلا بموافقة الوالدين له في حال النشر إذا كان هذا النشر يؤدي للتشهير أو يتسبب في إضرار لهذا الطفل.

اختتام ندوة تعريفية بحقوق الطفل بكفر الشيخ
الآن

القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية بالقاهرة والمنيا

وزيرة بريطانية: خبرة مصر تؤهلها لقيادة العمل الإفريقى

وزير الدفاع يبحث مع نظيره اليوناني التعاون العسكري بين البلدين

"فيبج": السائح الألمانى شغوف بزيارة مصر

ads
الأكثر قراءة

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ضبط "هاكرز" ابتز 1003 سيدات بصور عارية

ألبومات الصور

"جوالة أسوان" ينظم معسكرا للخدمة المدنية لمدة يومين بمقر الجامعة

وزيرة الثقافة تعلن موعد افتتاح قصر ثقافة دمنهور

طب أسوان تجري المسابقة المعرفية إلكترونيًا لأول مرة

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

رياضة

محمد عبدالغني وإبراهيم حسن ينتظمان في تدريبات الزمالك الجماعية

تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي محمد نجيب وصلاح محسن وعمرو جمال

جهاد جريشة حكمًا لمباراة بوروندى والجابون فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ضبط "هاكرز" ابتز 1003 سيدات بصور عارية

ads
كشكول

على خليل: امتحانات الأزهر تعتمد فى الحل على الفهم فقط

أسوان الأزهرية تعلن حاجتها لشغل 5 وظائف جديدة.. تعرف عليها

«عبد السلام»: تأهيل المعلمين للتعامل مع ذوي الإعاقة ضروري

التعليم: يمكن لطالب التوحد والشلل الدماغي الاستعانة بمرفق تربوي

انطلاق فعاليات يوم الملكية الفكرية بجامعة حلوان

الأمصار

اشتباكات عنيفة بين مسؤولين حكومين في الكويت

ميليشيا الحوثي تخترق الهدنة في الساحل الغربي والجيش اليمني يرد

القوات العراقية تعيد 9 أطفال خطفوا على يد داعش

بوتفليقه يوجه رسالة جديدة إلى الشعب الجزائري

الأمير الأسير.. زوجة الحاكم الشرعي لقطر تفضح خفايا نظام الحمديين

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

كشف غموض مقابر جماعية لمئات الأطفال والحيوانات في بيرو

فيديو.. سقوط مرعب لطائرة في تكساس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

حليب الماعز يساعد على التخلص من انتفاخ المعدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎