اختتام ندوة تعريفية بحقوق الطفل بكفر الشيخ

اختتمت الندوة التعريفية بسياسات حقوق الطفل بقاعة فندق الشباب والرياضة، بكفرالشيخ، اليوم الخميس، والتي تنظمها جمعية سيدات أعمال فوة برئاسة الدكتورة هالة أبوالسعد، وعضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي والذي يتم خلال الندوة تدريب الصحفيين والإعلاميين بهدف نشر التعريف بحقوق الطفل والقوانين التي تحمي حقوقه في مجال العمل والدراسة وحقوقه في النشر الصحفي والإعلامي.



حاضر بها الدكتور محمد مرزوق استشاري الحقوق الخاصة بالطفل، مشيرا إلى أن الأطفال المعرضة للخطر هو ما دون الـ18 عاما، يجب توفير حماية كاملة في حال النشر إلا بموافقة الوالدين له في حال النشر إذا كان هذا النشر يؤدي للتشهير أو يتسبب في إضرار لهذا الطفل.

