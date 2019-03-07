الأنبا ديمتريوس يسيم شمامسة جدد

طب أسوان تجري المسابقة المعرفية إلكترونيًا لأول مرة

عقدت كلية الطب بجامعة أسوان، اختبارات المسابقة المعرفية لطلاب الفرقة السادسة بمركز المعلومات في مقر الجامعة بصحاري، وذلك ضمن الاختبارات الموحدة التي أجريت لأول مرة في نفس التوقيت، اليوم الخميس، بجميع ...