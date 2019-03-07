الأنبا ديمتريوس يسيم شمامسة جدد
سيّم الأنبا ديمتريوس أسقف ملَّوي وأنصنا والأشمونيين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح، اليوم الخميس، ثمانية شمامسة في رتبة "ذياكون".
وتأتي خطوة سيامتهم برتبة "ذياكون"؛ تمهيدًا لسيامتهم كهنة بإيبارشية ملوى.
سيّم الأنبا ديمتريوس أسقف ملَّوي وأنصنا والأشمونيين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح، اليوم الخميس، ثمانية شمامسة في رتبة "ذياكون".
وتأتي خطوة سيامتهم برتبة "ذياكون"؛ تمهيدًا لسيامتهم كهنة بإيبارشية ملوى.
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