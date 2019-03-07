وزير القوى العاملة يوجه بتوفير فرص عمل لأبناء الوادي الجديد

التقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة لبحث سبل تشجيع شباب المحافظة من الجنسين، على إقامة مشروعات صغيرة مثل الصناعات الغذائية التي تشتهر بها كتعبئة التمور وزيت الزيتون، وذلك من خلال قروض من جهاز تنمية المشروعات، يتم الاتفاق عليها مع "نيفين جامع" الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال بروتوكول يتم توقيعه مع الوزارة والمحافظة والجهار في هذا الشأن.



كما أصدر "سعفان" توجيهاته لإدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل لأبناء المحافظة حسب المهن المطلوبة والذي يوافق عليها الشباب سواء في مجاله أو إعطائه دورة تدريبية في المجال المطلوب، والمتوفرة بالداخل لشباب المحافظة يتم الإعلان عنها شهريا.