"مستقبل وطن": التعديلات الدستورية خطوة للحفاظ على مصر ضد المؤامرات

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة أسيوط لليوم الثاني، علي التوالي لقاءات مكثفة مع أمناء مركز وأمناء التنظيم والقيادات الطبيعية بمراكز صدفا والغنايم وابوتيج ومركز أسيوط وأول أسيوط، بحضور النائب مجدي بيومي عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية، والنائب عماد حمودة مسئول القطاعات بالمركزية، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب بالمركزية، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري بالمركزية، والنائب ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط والنائب ممتاز دسوقي.



وعقد المهندس أشرف رشاد، لقاءات مكثفة مع تشكيلات المراكز والقيادات الطبيعية والشعبية لدعم التعديلات الدستورية ووضع خطة عمل لشرح نصوص التعديلات للمواطنين، والتأكيد علي أهمية المشاركة في الاستفتاء المقبل.



وناقش الاجتماع بعض المشاكل التي يعاني منها أبناء محافظة أسيوط، وتم التوجيه بالتدخل لايجاد حلول بنائة لهذه المشكلات بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.



ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد، خلال الاجتماع، أن الحزب يعمل بالتنسيق مع القطاعات التنفيذية من الوزراء والمحافظين لحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين، بالإضافة إلي عرض هذه المشكلات علي الوزراء المختصين.



وأضاف "رشاد"، أن التعديلات الدستورية خطوة للحفاظ علي مصر ضد المؤامرات الخارجية والداخلية كما حدث في البلاد العربية وذلك بتقسيم مصر الي دويلات، مطالبًا بتشكيل لجان من رموز العمل العام وأعضاء الحزب للتواصل مع المواطنين بالقري والمدن والنجوع وشرح أن التعديلات بمد مدة الرئاسة إلى ست سنوات حتي يتمكن الرئيس من استكمال أية اعمال خاصة بالبنية التحتية والمرافق التي تخدم المواطن.



وفي نفس السياق، كشف المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المزمع اجراؤها خلال الأشهر القادمة هدفها إحباط مخططات التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من استقلالية مصر لاسقاطها.



وفي الوقت نفسه، قال النائب مجدي بيومي عضو هيئة مكتب الامانة المركزية، إن مصر تحتاج التماسك والتكاتف لعدم العودة إلى عناصر الإسلام السياسي ومواجهة المخططات الخارجية التي تحاول اسقاط مصر.



وأضاف "بيومي"، أن مصر تحتاج التماسك والتكاتف لعدم العودة إلى عناصر الاسلام السياسي ومواجهة المخططات الخارجية التي تحاول اسقاط مصر، موضحا أن رسالة أعضاء مستقبل وطن بكل تشكيلاته الانتشار في الشارع والتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم من ناحية وخدمة الوطن من ناحية أخرى.



الجدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن بأسيوط، استقبل وفدا من الأمانة المركزية للحزب، أمس الأربعاء، في سابقة هى الأولي من نوعها تطبق لأول مرة، بزيارة إلى بني سويف، وتنفذها الأمانة المركزية علي مستوي الجمهورية، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية تطوف المحافظات للوقوف علي التشكيلات الخاصة بمجموعات العمل في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ومنها الوقوف علي التفاعل مع الشارع ومدي تنفيذ التكليفات المنوط بها كل محافظة.