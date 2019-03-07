طالب الرفاعي: الاستقرار السياسي والأمني أعاد للسياحة المصرية عافيتها

قال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن السياحة المصرية استعادت عافيتها، عازيا التقدم السياحي الذي تشهده مصر إلى الاستقرار السياسي والأمني بشكل مباشر.



وأضاف الرفاعي، في تصريحات صحفية من برلين، أنه لا توجد سياحة بدون استقرار أو سلم اجتماعي، وأن ما تشهده مصر من استقرار يٌنظر له بعين الاعتبار، ليس فقط في قطاع السياحة، وإنما في قطاعات أخرى أيضا.



وقال: "قضية السياحة لا تهمني بقدر ما يهمني تأثير السياحة على حياة الناس، لذا فأنا متفائل إلى حد كبير بما يحدث في مصر وبتأثير تقدم السياحة فيها على كافة القطاعات الأخرى، وتأثيرها اقتصاديا كأحد أهم مصادر الدخل القومي المصري".



جاء ذلك خلال فعاليات للمركز العربي للإعلام السياحي على هامش بورصة السياحة ببرلين، حيث أعرب الرفاعي عن تقديره للقيادات العربية "الواعدة" في مجال السياحة، وقام بتكريم عدد من الإعلاميين العرب المتميزين في مجال الإعلام السياحي، بينهم عدد كبير من المصريين.