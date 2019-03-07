انطلاق مشروع تعليم لغة الإشارة لطلاب كليات الطب بمصر

أطلق الاتحاد الفيدرالي الدولي لطلاب الطب - فرع مصر (IFMSA-EGYPT)، بالتعاون مع المركز العربي للتوعية الصحية (وعي) والمعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد)، اليوم الخميس، مشروع تعليم لغة الإشارة لطلاب كليات الطب في مصر، وذلك تحت رعاية اتحاد الأطباء العرب.



وأوضحت رئيس مركز "وعي" الدكتورة أميمة كامل أن المشروع يهدف إلى تعليم أطباء المستقبل أساسيات لغة الإشارة وجزء من المصطلحات الطبية بلغة الإشارة ليتمكنوا من التواصل بشكل سليم مع مرضى الصم وفهم شكواهم ووصف العلاج لهم بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بحقوق الصم والبكم والتعامل معهم ودمجهم في المجتمع.



وبيّنت أن المشروع يبدأ بإعداد 30 طالبا من مختلف كليات الطب كمدربين ليقوموا بحمل رسالة المشروع فيما بعد ونشرها بين زملائهم بكليات الطب في مختلف أرجاء مصر، ويشارك في التدريب أطباء متخصصون واستشاريون في التخاطب والتواصل ومدربون لغة إشارة مُعتمدين.



من ناحيته، أعرب أمين عام اتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان عن سعادته بالمشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والذي يعزز من مهارات التواصل بين الطبيب ومرضى الصم والبكم.