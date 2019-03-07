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الثقافة
الخميس 07/مارس/2019 - 05:48 م

"اليوم العالمى للمرأة" محاضرة ببني سويف

اليوم العالمى للمرأة
ايهاب مصطفى
dostor.org/2544288

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف حيث نظّم بيت ثقافة أهناسيا الخضراء محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للمرأة " لإيمان حسن التي تحدثت عن اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس للحفاظ على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأن الإسلام والقوانين بالدولة أعطت للمرأة حقها في كل المجالات وأن ما يحدث في الريف والقرى من عنف نتيجة الجهل والزواج المبكر تتصدى له الدولة والقانون.

كما نفّذ بيت ثقافة الفشن محاضرة بعنوان "تأثير الإعلام على الشباب" تناول خلالها جمال عبد الناصر مدير عام إذاعة شمال الصعيد الدور الحقيقي للخطاب الإعلامي في التأثير علي الشباب خاصة، وتشكيل شخصيتهم وطموحاتهم وأحلامهم وأشار إلى أن الخطأ الأكبر في استسلام المجتمع للإشاعات والرسائل الإعلامية دون التحقيق منه مما يجعل الكل فريسة للانهيار.

وفي إطار متصل قدمت مكتبة الطفل والشباب بأبوصير الملق ورشة حكي بحضور طلاب مدرسة الفاروق عمر اﻻبتدائية تناولت قصة قابيل وهابيل، والتي تحكي عن أول جريمة قتل فى البشرية قتل قابيل أخيه هابيل وكيف علّمه الغراب طريقة الدفن.

كما أقامت مكتبة طنسا بني مالوا مجلة حائط عن محافظة بني سويف تضمنت مساحة المحافظة ونبذة عن أهم المعالم والآثار التاريخية بها.

"اليوم العالمى للمرأة" محاضرة ببني سويف
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