جهاد جريشة حكمًا لمباراة بوروندى والجابون فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

يدير الحكم الدولي المصرى جهاد جريشة، مباراة منتخب بوروندي ونظيره الجابوني المقررة يوم 23 مارس الجاري في بوروندي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "مصر 2019".



ويساعد جريشة في إدارة المباراة كل من تحسين أبوالسادات، كمساعد أول، وأحمد حسام كمساعد ثاني، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.



وتحدد نتيجة المباراة المنتخب الثاني المتأهل من المجموعة الثالثة؛ ليلحق بالمنتخب المالي الذي حسم التأهل لنسخة بطولة الأمم الإفريقية 2019.



ويمتلك منتخب بوروندي 9 نقاط يليه منتخب الجابون برصيد 7 نقاط، في حين يملك المنتخب المالي (المتصدر) 11 نقطة وله مباراة سهلة مع جنوب السودان.