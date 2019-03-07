قبل افتتاحه.. وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة دمنهور

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قصر ثقافة دمنهور المقام على مساحة 1132 متر مربع.



وأشاد محافظ البحيرة ووزيرة الثقافة، بمواصفات ومستوى تجهيز المبنى الذي يعد منارة ثقافية وإضافة إلى الكيانات الثقافية بمحافظة البحيرة، ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، وبلغت التكاليف الإنشائية للمبنى 65 مليون جنيه.



وزار محافظ البحيرة ووزير الثقافة، مركز الإبداع الفني بدمنهور وتفقد القاعات الموجودة به والمعرض الدائم ومعرض ذوي الاحتياجات الخاصة ومعرض التصوير الفوتوغرافي وورش العرائس والنحت والمكتبة بمركز الإبداع.



ومن جانبه قال محمد بسيوني، وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، إنه تم إنشاء مبنى قصر ثقافة دمنهور على مساحة 900 متر مربع والمبنى مكون من 6 أدوار عبارة عن بدروم جراج يستوعب عدد 15 سيارة وخزان مياه، مشيرا إلى أن الدور الأرضي خصص للمسرح حيث تم تجهيز المسرح بأحدث المعدات "الميكنة والإضاءة والصوتيات".



وتابع بسيوني، أن قصر ثقافة دمنهور الجديد، يتسع لـ300 كرسي والدور الأول عبارة عن مكاتب إدارية تتكون من 7 مكاتب ومكتب خاص بمدير القصر والدور الثاني أنشطة للجمهور "قاعة متعددة الأغراض ومكتبة عامة وأخرى للطفل"، والدور الثالث يتكون من نادي للمرأة وقاعة كمبيوتر وقاعة فنون تشكيلية ومرسم وخمس قاعات إدارية وقاعة عامة والدور الرابع خدمات يتكون من 6 غرف فندقية ومخزن.