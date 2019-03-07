القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
محافظات
الخميس 07/مارس/2019 - 05:41 م

قبل افتتاحه.. وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة دمنهور

قبل افتتاحه.. وزيرة
معوض هويدي
dostor.org/2544284

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قصر ثقافة دمنهور المقام على مساحة 1132 متر مربع.

وأشاد محافظ البحيرة ووزيرة الثقافة، بمواصفات ومستوى تجهيز المبنى الذي يعد منارة ثقافية وإضافة إلى الكيانات الثقافية بمحافظة البحيرة، ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، وبلغت التكاليف الإنشائية للمبنى 65 مليون جنيه.

وزار محافظ البحيرة ووزير الثقافة، مركز الإبداع الفني بدمنهور وتفقد القاعات الموجودة به والمعرض الدائم ومعرض ذوي الاحتياجات الخاصة ومعرض التصوير الفوتوغرافي وورش العرائس والنحت والمكتبة بمركز الإبداع.

ومن جانبه قال محمد بسيوني، وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، إنه تم إنشاء مبنى قصر ثقافة دمنهور على مساحة 900 متر مربع والمبنى مكون من 6 أدوار عبارة عن بدروم جراج يستوعب عدد 15 سيارة وخزان مياه، مشيرا إلى أن الدور الأرضي خصص للمسرح حيث تم تجهيز المسرح بأحدث المعدات "الميكنة والإضاءة والصوتيات".

وتابع بسيوني، أن قصر ثقافة دمنهور الجديد، يتسع لـ300 كرسي والدور الأول عبارة عن مكاتب إدارية تتكون من 7 مكاتب ومكتب خاص بمدير القصر والدور الثاني أنشطة للجمهور "قاعة متعددة الأغراض ومكتبة عامة وأخرى للطفل"، والدور الثالث يتكون من نادي للمرأة وقاعة كمبيوتر وقاعة فنون تشكيلية ومرسم وخمس قاعات إدارية وقاعة عامة والدور الرابع خدمات يتكون من 6 غرف فندقية ومخزن.

قبل افتتاحه.. وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة دمنهور
قبل افتتاحه.. وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة دمنهور
قبل افتتاحه.. وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة دمنهور
قبل افتتاحه.. وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة دمنهور
الآن

القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية بالقاهرة والمنيا

وزيرة بريطانية: خبرة مصر تؤهلها لقيادة العمل الإفريقى

وزير الدفاع يبحث مع نظيره اليوناني التعاون العسكري بين البلدين

"فيبج": السائح الألمانى شغوف بزيارة مصر

ads
الأكثر قراءة

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ضبط "هاكرز" ابتز 1003 سيدات بصور عارية

ألبومات الصور

"جوالة أسوان" ينظم معسكرا للخدمة المدنية لمدة يومين بمقر الجامعة

وزيرة الثقافة تعلن موعد افتتاح قصر ثقافة دمنهور

طب أسوان تجري المسابقة المعرفية إلكترونيًا لأول مرة

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

رياضة

جهاد جريشة حكمًا لمباراة بوروندى والجابون فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

فريدة عثمان تستعد للمشاركة في سلسلة الأبطال العالمية للسباحة

صحيفة "كالتشيو ميركاتو": رانييري أقوى المرشحين لتدريب روما الإيطالي

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ضبط "هاكرز" ابتز 1003 سيدات بصور عارية

ads
كشكول

على خليل: امتحانات الأزهر تعتمد فى الحل على الفهم فقط

أسوان الأزهرية تعلن حاجتها لشغل 5 وظائف جديدة.. تعرف عليها

«عبد السلام»: تأهيل المعلمين للتعامل مع ذوي الإعاقة ضروري

التعليم: يمكن لطالب التوحد والشلل الدماغي الاستعانة بمرفق تربوي

انطلاق فعاليات يوم الملكية الفكرية بجامعة حلوان

الأمصار

ميليشيا الحوثي تخترق الهدنة في الساحل الغربي والجيش اليمني يرد

القوات العراقية تعيد 9 أطفال خطفوا على يد داعش

بوتفليقه يوجه رسالة جديدة إلى الشعب الجزائري

الأمير الأسير.. زوجة الحاكم الشرعي لقطر تفضح خفايا نظام الحمديين

التحالف: 10 خروق للحوثيين بالحديدة خلال 24 ساعة الماضية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

كشف غموض مقابر جماعية لمئات الأطفال والحيوانات في بيرو

فيديو.. سقوط مرعب لطائرة في تكساس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

حليب الماعز يساعد على التخلص من انتفاخ المعدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎