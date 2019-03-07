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رياضة
الخميس 07/مارس/2019 - 05:39 م

فريدة عثمان تستعد للمشاركة في سلسلة الأبطال العالمية للسباحة

فريدة عثمان تستعد
أ ش أ
dostor.org/2544283

تستعد البطلة المصرية فريدة عثمان للمشاركة في سلسلة أبطال العالم للسباحة 2019 المقرر إقامة منافساتها في الصين والمجر والولايات المتحدة، وذلك بعد اختيارها من جانب الاتحاد الدولي للسباحة "فيينا".

ودعا الاتحاد الدولي 45 سباحا من 15 دولة، و37 سباحة من 17 دولة، للمنافسة في السلسلة التي تبدأ من هانجتشو بالصين يومي 27 و28 أبريل المقبل، ثم تستضيف العاصمة المجرية بودابست الملتقي الثاني يومي 11 و12 مايو القادم، وصولا إلى المنافسة الختامية للسلسلة في إنديانابوليس الأمريكية يومي 13 مايو والأول من يونيو القادمين.

يُذكر أن فريدة عثمان حققت العديد من الإنجازات والأرقام والميداليات في بطولات إفريقيا والبحر المتوسط والعالم، وحصلت على جائزة أفضل رياضية في القارة السمراء لعام 2017 بعدما تُوجت ببرونزية بطولة العالم في سباق 50 متر فراشة.

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