صحيفة "كالتشيو ميركاتو": رانييري أقوى المرشحين لتدريب روما الإيطالي

يدرس نادي روما الإيطالي الخيارات المطروحة لتعيين مدير فني جديد للفريق بعد الاستقرار على رحيل المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو في نهاية الموسم، ومن أبرز المرشحين لتولي المسئولية الفنية كلاوديو رانييري.



وأفادت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" اليوم الخميس، بأن رانييري يعد أقرب من كريستيان بانوتشي لتولي مهمة تدريب "الجيالورسي"، في ظل الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو أمس من الدور ثمن النهائي.



وأشارت الصحيفة إلى أن نائب رئيس النادي ماورو بالديسوني، حصل كذلك على موافقة بالفعل من المدرب روبرتو دونادوني، لكن اللاعبين يدفعون من أجل قدوم رانييري أو بانوتشي.