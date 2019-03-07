"جوالة أسوان" ينظم معسكرا للخدمة المدنية لمدة يومين بمقر الجامعة

نظم منتخب الجوالة بجامعة أسوان، معسكر للخدمة العامة لمدة يومين في مقر الجامعة بصحارى، تحت شعار" معا نبني"، وشهد فاعليات المعسكر كلا من الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



ومن جانبها قالت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، إن المعسكر تضمن أنشطة متعددة، والتى منها أعمال تشجير وتجميل وتهذيب للحشائش وتلوين أرضيات وأعمال جداريات.



وأوضحت عبدالمنعم، أن عدد الطلاب المشاركين في المعسكر يصل إلى 50 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وبالتعاون مع 4 أسر طلابية مختلفة، وذلك فى أطار المشاركة المجتمعية للطلاب داخل الجامعة.