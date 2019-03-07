لافروف يشارك في اجتماع اللجنة الأممية لمكافحة المخدرات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سوف يشارك في اجتماع اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، المُقامة في فيينا في الـ14 من مارس الجاري.



وقالت زاخاروفا، في إحاطة نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "سيكون هذا حدثا تاريخيا"، مضيفة أنه من المتوقع أن يقرر المشاركون مستقبل النظام الدولي لمكافحة المخدرات، موضحة أن الوفد الروسي ينوي مقاومة محاولات "إضفاء الشرعية" على ما تُسمى بالمخدرات الخفيفة.



وأشارت زاخاروفا إلى أن لافروف سيدعو المجتمع الدولي إلى حشد الجهود من أجل رد التحديات المعاصرة، من أمثال تجارة المخدرات الإلكترونية، وخلق مؤثرات نفسية جديدة، وتهريب المخدرات لغايات الإرهاب.