مسئول عراقي: نتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كندا

أعرب محافظ النجف العراقية لؤي الياسري عن تطلعه لتعزيز تعاون واسع ومثمر مع الحكومة الكندية.

وقال الياسري ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس ـ إنه ناقش خلال الاجتماع مع السكرتير الأول للسفارة الكندية في العراق زينب علييف الملفات السياسة في بلاده، ودور المحافظة في تنمية الإعمار والاستثمار، وحرص الحكومة المحلية على الرقي بواقع جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصحية والعلمية والخدمية.



وأضاف: أن النجف تعد من المحافظات المستقرة أمنيا، مما يتيح للشركات العالمية فرصة الاستثمار فيها، قائلا: "إننا نتطلع ليكون هناك تعاون مشترك بين الحكومة المحلية في النجف والحكومة الكندية؛ للاستفادة من الخبرات في مجالات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة".



ومن جانبها، رحبت الدبلوماسية الكندية بحفاوة الاستقبال، مؤكدة حرص الحكومة الكندية على التعاون مع الحكومة المحلية في النجف والمساهمة في تنمية القطاعات المختلفة فيها.

