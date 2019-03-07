إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

أصيب 3 فلسطينيين، منذ قليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة المحاصر، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



وأطلق جيش الاحتلال النار تجاه الفلسطينيين على حدود غزة، بزعم محاولتهم تخريب السياج الأمني الفاصل.



ويحاول جيش الاحتلال الاستعداد لمواجهة "مليونية الأرض"، المقرر تنظيمها يوم 30 مارس الجاري، والتي تتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وكذلك الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة الكبرى.



يذكر أن مسيرات العودة الكبرى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين.