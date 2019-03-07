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الخميس 07/مارس/2019 - 05:34 م

وزير الخزانة البريطاني يرفض طلبات الشرطة بتوفير تمويل لمكافحة جرائم الطعن بالسكين

وزير الخزانة البريطاني
أ ش أ
dostor.org/2544276

أعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند اليوم الخميس، رفضه لمطالب الشرطة ووزير الداخلية ساجد جاويد بتخصيص تمويل طارئ لمكافحة جرائم الطعن بالسكين، التي ارتفعت معدلاتها بشكل كبير في البلاد.
وقال هاموند في تصريحات نقلتها صحيفة (جارديان) البريطانية إن الحكومة كانت قد وافقت بالفعل على إضافة مليار جنيه استرليني في السنة المالية المقبلة؛ للإنفاق على موارد الشرطة، وحثت قوات الشرطة على استخدام الأموال الموجودة بكفاءة وترشيد أكثر.
ولفتت الصحيفة إلى أن ضباط الشرطة البريطانيين كانوا يسعون إلى زيادة التمويل المخصص للشرطة بمبلغ قدره 15 مليون استرليني على الأقل، بعدما قال جاويد إن الحكومة يجب أن تستمع إلى طلباتهم.
ودعا هاموند الشرطة إلى إعطاء جرائم الطعن الأولوية من خلال إعادة توزيع الضباط في مختلف المناطق، مؤكدًا أن دوره هو التأكد من استخدام الموارد العامة بأكثر الطرق فعالية عند التعامل مع مسألة مثل هذه.

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