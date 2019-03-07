السبت.. المسرح الصغير يستضيف حفل "مصر واليابان.. قلب واحد"

تحيي دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة الذكرى الثامنة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق اليابان في مارس 2011 خلال الحفل الذي يقام بعنوان "مصر واليابان.. قلب واحد"، في الثامنة مساء بعد غد السبت على المسرح الصغير.

يبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الزلزال بعدها يلقي السفير الياباني كلمة يعقبها عدد من الفقرات الفنية التي تضم مجموعة من الأغاني والمؤلفات المصرية واليابانية لطلاب مدارس وجامعات مع فرق متنوعة من البلدين بمشاركة المغنيين الباص رضا الوكيل، التينور هشام الجندي، السوبرانو جيهان فايد وعازفا البيانو هيثم إبراهيم وإسلام كانو؛ منها: "مرثية، بابريكا، طيارة ورق، بلادي يا بلادي، تحيا مصر، هل تسمع الناس يغنون، كلنا إنسان والزهرة تتفتح".

يذكر أن زلزال تسونامى يعد الأعنف في تاريخ اليابان منذ بدء توثيق سجلات الزلازل قبل 140 عاما؛ حيث نجم عنه أكثر من ألف قتيل ومفقود وتدمير مطار سنداي وتسجيل أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات، إلى جانب تدمير للبنية التحتية والمحطات النفطية والنووية، كما أدى إلى رفع مستوى مياه البحر إلى أكثر من 10 أمتار نتيجة كمية المياه الهائلة القادمة من عرض المحيط باتجاه الشاطئ الياباني.