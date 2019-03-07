القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
عالم
الخميس 07/مارس/2019 - 05:32 م

شاهد.. تفاصيل إطلاق نار من غزة على برج مراقبة عسكري إسرائيلي

شاهد.. تفاصيل إطلاق
سارة الشلقاني
dostor.org/2544274

أطلق فلسطينيون النار، منذ قليل، على برج مراقبة تابع لموقع عسكري إسرائيلي، على حدود قطاع غزة المحاصر.

وقال موقع "0404" الإسرائيلي: "النار أطلقت من قبل قناصة فلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، وبأعجوبة لا توجد أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".

وأوضح أن الفلسطينيين أطلقوا نحو 3 رصاصات أصابت البرج، والمعدات.

وأطلق جيش الاحتلال النار تجاه الفلسطينيين على حدود غزة، بزعم محاولتهم تخريب السياج الأمني الفاصل.

ويحاول جيش الاحتلال الاستعداد لمواجهة "مليونية الأرض"، المقرر تنظيمها يوم 30 مارس الجاري، والتي تتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وكذلك الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة الكبرى.

يذكر أن مسيرات العودة الكبرى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين.

شاهد.. تفاصيل إطلاق نار من غزة على برج مراقبة عسكري إسرائيلي
شاهد.. تفاصيل إطلاق نار من غزة على برج مراقبة عسكري إسرائيلي
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ حوالي 4 ساعات

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ يوم

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ يوم

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ 3 أيام

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ 4 أيام

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

الآن

القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية بالقاهرة والمنيا

وزيرة بريطانية: خبرة مصر تؤهلها لقيادة العمل الإفريقى

وزير الدفاع يبحث مع نظيره اليوناني التعاون العسكري بين البلدين

"فيبج": السائح الألمانى شغوف بزيارة مصر

ads
الأكثر قراءة

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ضبط "هاكرز" ابتز 1003 سيدات بصور عارية

ألبومات الصور

"جوالة أسوان" ينظم معسكرا للخدمة المدنية لمدة يومين بمقر الجامعة

وزيرة الثقافة تعلن موعد افتتاح قصر ثقافة دمنهور

طب أسوان تجري المسابقة المعرفية إلكترونيًا لأول مرة

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

رياضة

جهاد جريشة حكمًا لمباراة بوروندى والجابون فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

فريدة عثمان تستعد للمشاركة في سلسلة الأبطال العالمية للسباحة

صحيفة "كالتشيو ميركاتو": رانييري أقوى المرشحين لتدريب روما الإيطالي

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ضبط "هاكرز" ابتز 1003 سيدات بصور عارية

ads
كشكول

على خليل: امتحانات الأزهر تعتمد فى الحل على الفهم فقط

أسوان الأزهرية تعلن حاجتها لشغل 5 وظائف جديدة.. تعرف عليها

«عبد السلام»: تأهيل المعلمين للتعامل مع ذوي الإعاقة ضروري

التعليم: يمكن لطالب التوحد والشلل الدماغي الاستعانة بمرفق تربوي

انطلاق فعاليات يوم الملكية الفكرية بجامعة حلوان

الأمصار

ميليشيا الحوثي تخترق الهدنة في الساحل الغربي والجيش اليمني يرد

القوات العراقية تعيد 9 أطفال خطفوا على يد داعش

بوتفليقه يوجه رسالة جديدة إلى الشعب الجزائري

الأمير الأسير.. زوجة الحاكم الشرعي لقطر تفضح خفايا نظام الحمديين

التحالف: 10 خروق للحوثيين بالحديدة خلال 24 ساعة الماضية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

كشف غموض مقابر جماعية لمئات الأطفال والحيوانات في بيرو

فيديو.. سقوط مرعب لطائرة في تكساس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

حليب الماعز يساعد على التخلص من انتفاخ المعدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎