شاهد.. تفاصيل إطلاق نار من غزة على برج مراقبة عسكري إسرائيلي

أطلق فلسطينيون النار، منذ قليل، على برج مراقبة تابع لموقع عسكري إسرائيلي، على حدود قطاع غزة المحاصر.



وقال موقع "0404" الإسرائيلي: "النار أطلقت من قبل قناصة فلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، وبأعجوبة لا توجد أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".



وأوضح أن الفلسطينيين أطلقوا نحو 3 رصاصات أصابت البرج، والمعدات.



وأطلق جيش الاحتلال النار تجاه الفلسطينيين على حدود غزة، بزعم محاولتهم تخريب السياج الأمني الفاصل.



ويحاول جيش الاحتلال الاستعداد لمواجهة "مليونية الأرض"، المقرر تنظيمها يوم 30 مارس الجاري، والتي تتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وكذلك الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة الكبرى.



يذكر أن مسيرات العودة الكبرى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين.