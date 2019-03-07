وزيرة الثقافة تعلن موعد افتتاح قصر ثقافة دمنهور

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، منذ قليل، عرضا فنيا بعنوان "ملحمة وطنية فى حب مصر"، لكورال "أرشي أنجيلوس" كنيسة الملاك، وفتيات المعهد الأزهري بالدلنجات، بمصاحبة المنشد أحمد عبد الباعث، وذلك على هامش افتتاح معرض الكتاب الرابع بدمنهور والمقام بمكتبة مصر العامة.



ويستمر المعرض على مدار 10 أيام بدءًا من اليوم الخميس 7 مارس وحتى 16 مارس، ويشارك فى المعرض 37 دار نشر منها قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الخاصة.



وأعلنت وزيرة الثقافة أن محافظة البحيره ستشهد مولد صرحا ثقافيا خلال الأشهر القادمة، سيتم إضافته لكافة المنشآت الثقافية والكيانات التي تحظى بها محافظة البحيرة وهو قصر ثقافة دمنهور، كما قدمت الشكر للدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وجهودها الملموسة في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث.